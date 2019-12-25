Почти 300 ДТП по вине водителей-нарушителей произошло в Петербурге за январь

В этом году на 40 перекрестках появятся комплексы для контроля скорости.

В январе 2021 года, по данным ГИБДД, произошло 339 ДТП. Из них 85% случились из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Об этом накануне сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В авариях погибли 23 человека и пострадало 390. По сравнению с январем 2020 аварийность снизилась. Тогда произошло 507 ДТП с 25 погибшими и 600 пострадавшими. Кроме того, ДТП по вине водителей было 430, что на 30% больше, чем в этом году.

Всего за 2020 зафиксировано 5227 транспортных происшествий. Количество аварий и нарушений ПДД в Петербурге остается высоким. Чаще всего водители нарушают скоростной режим, проезжают на запрещающий сигнал светофора и останавливаются или ставят свою машину на стоянку в неположенном месте.

Фиксируют нарушения стационарные, мобильные и передвежные комплексы. Сейчас их 320, но в скором времени добавятся еще 240.

Фото: Piter.TV