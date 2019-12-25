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Почти 2000 мигрантов ответили за двух избитых полицейских в Выборге
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почти 2000 мигрантов ответили за двух избитых полицейских в Выборге

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За период с 3 по 12 декабря полицейские провели серию рейдов среди мигрантов, проживающих на территории Ленобласти и Петербурга.

Массовые рейды среди приезжих из Средней Азии прошли после драки с полицейскими в Выборгском районе Ленобласти. Почти две тысячи человек наказали административными протоколами. Об этом сообщил 47news.

За период с 3 по 12 декабря полицейские провели серию рейдов среди мигрантов, проживающих на территории Ленобласти и Петербурга. Административные протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ получил 1931 мигрант.

Источник 47news сообщил, что тотальная проверка приезжих прошла после происшествия в Выборге ночью 2 декабря. В магазине на Ленинградском шоссе мигранты подрались с двумя полицейскими при исполнении.

Ранее в СПЧ заявили о необходимости высылки нарушающих законы мигрантов.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, полиция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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