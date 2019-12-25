Почти 2000 мигрантов ответили за двух избитых полицейских в Выборге

За период с 3 по 12 декабря полицейские провели серию рейдов среди мигрантов, проживающих на территории Ленобласти и Петербурга.

Массовые рейды среди приезжих из Средней Азии прошли после драки с полицейскими в Выборгском районе Ленобласти. Почти две тысячи человек наказали административными протоколами. Об этом сообщил 47news.

За период с 3 по 12 декабря полицейские провели серию рейдов среди мигрантов, проживающих на территории Ленобласти и Петербурга. Административные протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ получил 1931 мигрант.

Источник 47news сообщил, что тотальная проверка приезжих прошла после происшествия в Выборге ночью 2 декабря. В магазине на Ленинградском шоссе мигранты подрались с двумя полицейскими при исполнении.

Ранее в СПЧ заявили о необходимости высылки нарушающих законы мигрантов.

Фото: Piter.tv