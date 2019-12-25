Почти 17 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей находятся 1977 из них.

За последние сутки на коронавирус в Петербурге обследовали 16966 человек. Сейчас под наблюдением врачей находятся 1977 из них: 78 в обсерваторе, 972 на самоизоляции, 927 среди контактных лиц.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (тел. 122), поступило 541 обращение. О прибытии из другой страны сообщили 44 человека. Все они отправлены на двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выявлено 262 случая заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.tv