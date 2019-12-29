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В Петербурге почти 10 тысяч зданий подключили к "умным" счетчикам
Сегодня, 12:55
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nastya960

В Петербурге почти 10 тысяч зданий подключили к "умным" счетчикам

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Такие счетчики избавят управляющие компании (УК) от необходимости самим снимать показания.

Почти 10 тысяч зданий Петербурга подключили к умной системе сбора показаний. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Такие счетчики избавят управляющие компании (УК) от необходимости самим снимать показания. Счетчики будут сами дистанционно подавать показания. Также теперь в два раза уменьшился срок рассмотрения и согласования ежемесячных отчётов о теплопотреблении.

Сейчас к программе подключены 14695 общедомовых счётчиков, которые находятся в 6 тысячах жилых домов и в 1,6 тысячи соцучреждений.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"; pixabay 

Теги: счетчики, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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