В Петербурге почти 10 тысяч зданий подключили к "умным" счетчикам

Такие счетчики избавят управляющие компании (УК) от необходимости самим снимать показания.

Почти 10 тысяч зданий Петербурга подключили к умной системе сбора показаний. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Такие счетчики избавят управляющие компании (УК) от необходимости самим снимать показания. Счетчики будут сами дистанционно подавать показания. Также теперь в два раза уменьшился срок рассмотрения и согласования ежемесячных отчётов о теплопотреблении.

Сейчас к программе подключены 14695 общедомовых счётчиков, которые находятся в 6 тысячах жилых домов и в 1,6 тысячи соцучреждений.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"; pixabay