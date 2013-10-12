"Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для корпоративного управления

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты", что упрощает контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России.

"Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля с помощью технологий VK, подключившись к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Это решение повысит прозрачность корпоративного управления компании. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты", что упрощает контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России. "Почта России" передает на онлайн-витрину все необходимые сведения, и ведомство автоматически получает актуальную информацию. Решение поможет хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и выстраивать процессы для сотрудников.

Кроме того, компании обсуждают решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Их цель — повысить рентабельность инвестиций в ИТ-системы и упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны.

Фото: Piter.TV