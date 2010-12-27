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"Почта России" потеряла сотни писем на улице Коллонтай
Сегодня, 10:07
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lesjasap
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"Почта России" потеряла сотни писем на улице Коллонтай

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Сервис доставки писем "Почты России" в очередной раз вызывает недовольство.

Многие жители Петербурга не дождутся ответов на свои сообщения. В районе Проспекта Большевиков на дороге, обочине и трамвайных путях в городе разбросаны письма, на которых значится надпись “Почта России”. Потеря груза произошла утром 27 октября на пересечении улиц Коллонтай и Дальневосточного проспекта.
 
Очевидцы рассказали, что бумажная корреспонденция и заказные письма в полиэтиленовых конвертах разбросаны на протяженности около трехсот-четырехсот метров. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса “Лента”.
Теги: дальневосточный проспект , почта россии , улица коллонтай
Категории: Новости СПб

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