"Почта России" потеряла сотни писем на улице Коллонтай

Сервис доставки писем "Почты России" в очередной раз вызывает недовольство.

Многие жители Петербурга не дождутся ответов на свои сообщения. В районе Проспекта Большевиков на дороге, обочине и трамвайных путях в городе разбросаны письма, на которых значится надпись “Почта России”. Потеря груза произошла утром 27 октября на пересечении улиц Коллонтай и Дальневосточного проспекта.

Очевидцы рассказали, что бумажная корреспонденция и заказные письма в полиэтиленовых конвертах разбросаны на протяженности около трехсот-четырехсот метров. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса “Лента”.