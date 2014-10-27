Почта России полдня не работала из-за вируса

В соцсетях пользователи сообщают о серьезном сбое в работе "Почты России". Причина - вирус в системе.

Жительница Красноярска в своем Instagram сообщила, что столкнулась с длительным ожиданием в очереди в почтовое окно. На видеозаписи девушка рассказывает, что в 9.30 утра в очереди стояли 25 человек. Из двух окон работало лишь одно. И это с учетом того, что в отделении работает система электронной очереди.



В комментариях пользователи подхватили волну негодования и сообщили, что ожидание в очереди составляло примерно 2,5 часа.



На ситуацию пожаловались и жители других городов. В отделении "Почты России" рассказали, что "затор" в очереди связан со сбоем электронной системы, причиной которого стал вирус. Какой именно вирус стал причиной сбоя не сообщается.



Видео: Instagram/ksu_terko