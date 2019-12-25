Почетным меценатом Петербурга стал благотворительный фонд им. Погосяна

Почетное звание впервые присвоят юрлицу.

Благотворительному фонду имени Погосяна Грачьи Мисаковича присвоят звание "Почетный меценат Санкт-Петербурга". Такое решение приняли депутаты городского парламента на заседании 13 апреля. Сегодня отмечается день мецената и благотворителя.

Впервые звание присуждается юридическому, а не физическому лицу.

Благотворительный фонд занимается реализацией проектов по созданию и установке памятных объектов, а также поддерживает общественные инициативы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. Организация носит имя Погосяна Грачья Мисаковича. Меценат помогает ветеранским организациям и обществам жителей блокадного Ленинграда Кировского района Ленобласти и Петербурга.

Фонд выдвинул в качестве претендента общественная организация ветеранов, пенсионеров, инвалидов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга