Почему ж я не помер. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте, в эфире в очередной раз ковидный Буровский. Я пытался обосновать, почему заболел. Ну не привился вовремя, вот и заболел, дурачок. Теперь я пытаюсь объяснить, почему я остался жив. На это ведь тоже есть свои причины. С моей точки зрения причин четыре, и все они очень простые и понятные. Во-первых, несмотря на хронические болезни (я сердечник), прошу извинить но давайте я покажу свою грудь, располосованную во время операции на сердце.

По поводу дефекта межжелудочковой перегородки – у меня грудь шестилетнего ребенка до сих пор. Резал Амосов, институт грудной хирургии, в 1961 году, мне было шесть лет. Естественно, здоровье неполноценное, сердечник есть сердечник, кроме того, нажрал диабет, диабет второго типа, без инсулиновой зависимости, ну нужна диета, ограничения в еде. Когда мне диагностировали диабет, во мне было 110 кг, сейчас во мне 85, я считаю, что много – нужно бы 75 или 80.

Эти болезни побеждены, а я понимаю, что очень легко поставить под сомнения мои слова, я сделаю очень простую вещь: на ваших глазах возьму глюкометр и возьму сам у себя анализ крови на сахар и поставлю давление проверить. На ваших глазах я это делаю затем, чтобы невозможно было сказать, что Буровский подкуплен Всемирной Организацией Здравоохранения, "мировой закулисой" и напридумывал всякого. Вот перед вами глюкометр, сейчас вы увидите, какой у меня сахар.

Ай-яй-яй, 8,1, высоковато, безобразие. Ну это считается нормой, но было 6,6 утром. А вот я включаю – 126 на 80 прошлые показания, сейчас будут показания свеженькие, слышите, шумит аппаратик. Сейчас он выдаст все необходимое, причем считается, что мерить давление нужно молча с расслабленной рукой и так далее, я этого же не соблюдаю, болтаю, то есть давление должно быть выше обычного. Но вот оно такое – 119 на 88. Пульс частоват, 85, нужно опять какую-то бяку принять.

Итак, первая причина, по которой я остался жив – я занимался здоровьем. Ребята, честно вам скажу, займитесь вы здоровьем. Я же вот из-за болезни проходил от 7 до 12 км, с собачкой гулял, доски ломаю пинком ноги. И не бывает возрастной нормы – есть такое кретинское определение "возрастная норма". Есть вообще-то 120 на 80 норма давления, но возрастная норма 140 на 90 или на 100! Нет, ребята, не бывает возрастной нормы, это норма больного человека.

Это как с осетриной второй свежести: если она такая, она просто тухлая, если у человека "возрастная" норма давления или уровня сахара в крови, то это больной человек. Итак, первое – будьте здоровы, гуляйте по утрам. Я понимаю, в мегалополисе не погуляешь, пойдите в 6 часов утра или в 5 часов, ночью. Ну сделайте свои 7, 10, 12, 15 км, ну хотя бы 7-8 в день, постарайтесь быть здоровыми, в этом случае вы будете готовы ко встрече с болезнью.

Второе, очень важное – нужно иметь к кому вернуться. Вот ты в "долине смертной тени", и ты не знаешь, поживешь ты или нет. Вопрос, к кому возвращаться-то, если вы проснулись и посмотрели на человечка рядом и "а-а-а-а-а!" – то вам не куда возвращаться, если у вас не жена, а швабра, не дети, а короеды, не друзья, а сволочи, то вам правда некуда возвращаться, не за чем. Вас особо никто не ждет, получается.

Хвастаться нехорошо, но это факт – лежа в больнице я получил подтверждение тому, что множество людей интересуется моим состоянием здоровья и хотят, чтобы я к ним вернулся. Это были люди с работы, мои друзья, знакомые, и даже те, на кого я не рассчитывал. Понимаете, когда приходит беда, происходит разделение, по-научному говоря,сепарация всех знакомых и друзей. Одни помогают, другие в кусты – ничего нового. К сожалению, часто бывает непредсказуемо, кто в кусты сиганет, кто будет помогать.

Вот, господа, я обеими руками крещусь – ни одного человека в моем окружении не закосило в сторону. Такое спасибо, ребята, вот всем моим друзьям великий поклон, есть вещи, которые нельзя забывать, нельзя забывать врачей, которые тебя спасли, нельзя забывать людей, которые тебя не оставили, включая высокопоставленных друзей в Москве, молодых друзей в Красноярске, моих родственников. Мне было к кому вернуться. У меня очень хорошая жена, мне хотелось вернуться к этой женщине, понимаете. И не для того, чтобы просто любоваться ей на расстоянии, уверяю вас.

Одно из форм спасения – не будьте вы бесполым существом, это же безумие, неважно в 90, в 100, в 150 лет быть таким андрогином, который не нуждается в нормальной личной жизни. Это же безумие, бессмыслица. Вам должно быть, куда вернуться. Третье, тоже очень важное, вам нужно зачем-то вернуться. Если ваша жизнь уже исчерпана, как говорят, дети выросли, ну хорошо, они выросли, но они вас любят или нет, вы им нужны или нет? Тут есть, конечно, парадокс, я сам бы предпочел бы умереть в одиночестве, но когда умирала моя мама, был такой эпизод – я ее тащил, как положил там и сдуру голову поднял ей очень высоко, а нужно было вниз головой положить. Я ее как бы убивал, думая, что спасаю, одно меня "радовало", что моя мама умрет у меня на руках. Она умерла на руках у моей матери моих детей, фактически не просто невестки или снохи – приемной дочери. Жаль, что не на моих руках. Так вот, вы нужны своим детям или нет?! Они хотят, чтобы вы умерли у них на руках? Я бы не хотел, чтобы меня провожал сын, я лучше сам помру. Но им этого хочется или нет?

Вы уже все сделали или нет? Вот я лежал в больнице с несколькими очень простыми людьми, без всяких там интеллектуальных заходов. Но одни говорили про водку, а другой говорил, что картошку не успел окучить. А он две семьи картошкой кормит, а у него дочка такая хорошая, зять такой хороший, внуки такие хорошие, а он вот картошку не успел окучить. Да окучивайте вы картошку, стройте гаражи, организуйте жизнь своих близких, наполните свою жизнь смыслами.

Меня в свое время поразило, что две сверстницы, современницы-императрицы – императрица Цыси в Китае и королева Виктория – умерли примерно в одно время. Цыси умерла со словами: "Никогда не доверяйте власть женщине", а королева Виктория умерла, произнеся "Как же вы без меня". Потом, уже не видя окружающих, она велела хоронить себя в подвенечном платье. "Альберт, где же ты, я иду к тебе".

Женщина овдовела, когда ей было сорок лет, ну если верить слухам, там были у нее мужчины, но что ей оставалось делать, но она уходила к своему любимому мужу Альберту, от которого родила девятерых детей. И она, пока была в силах, думала, как же без него Британия теперь, она умрет, "как же вы теперь без меня". Я, конечно, не император далеко, но знаете было ощущение, что я же не успел закончить одну важную книгу, не успел запустить серию реставрированных книг про развитие России. Ну и как же теперь мой взрослый сын, он же любит меня, вот я помру, как же он без меня. А тем более дочери – не до конца выросли, внуков не то, что не успел поднять, а толком с ними не успел познакомиться.

Если у вас есть за чем вернуться, вы вернетесь или по крайней мере будете иметь гораздо больше шансов. Есть, конечно, еще одна хитрушка, но это очень важно – иметь силы и иметь зачем вернуться, куда вернуться и к кому вернуться. Всем добрым людям я этого желаю, хороших жен и хороших друзей, чтоб было, куда вернуться, даже если у вас там нет всяких интеллектуальных, научных, литературных прибабахов, они не обязательны, а любить своих родных, своих друзей, это обязательное условие выживания. Просто физического выживания. До свидания, мои хорошие.