Почему я заболел. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте, в эфире Буровский, ковидный Буровский! Буду продолжать говорить о том, что это за заболевание и что с ним можно и нужно делать. Я сейчас расскажу о том, почему заболел, дело в том, что я вовремя не привился, если бы я сделал прививку, то болезнь протекала бы намного легче или вообще пронесло бы, кто его знает.

Ну я затянул процесс – во-первых, была вера в свое здоровье, в то, что я это не подцеплю, вера в свою счастливую звезду плюс ко всему некоторый накопленный потенциал здоровья, о нем я буду говорить позже. Потом мне мой эндокринолог сказала, чтобы лучше я прививался не "Спутником V", а "Эпиваком", а "Эпивака" не было, ну я затянул процесс, ну я дозатягивался. Как хлобыстнуло, пришла беда – открывай ворота.

Господа, по всей планете, не только по России, поднята такая волна антиковидников, которые объясняют, что ковида вообще не существует и его придумали то ли врачи, то ли масоны, то ли американский Госдеп, в общем, кто-то его придумал, а на самом деле нету никакого ковида, ковид совершенно похож на грипп. По версии переболевшего ковидом – ничего общего с гриппом.

Конечно, по их мнению, "иглоукалывание" – идиотское словцо такое, применимое к вакцинации – это способ, во-первых, наступить на свободы и права человека, во-вторых, чипирование – это превращение нас в роботов. Ну и кроме того, конечно же, это способ умертвить как можно больше людей. В ближайшее время начнется смертность вакцинированных, причем этот бред несут не только в России, я слышал о докторе Кэмероне или Камероне, не знаю, как правильно "слэнговать" – шотландец, живущий в Британии, в Лондоне. И он тоже рассказывает, что ничего нет важнее для вас, объясняет доктор Камерон, чем распространять мое видео, мое выступление, потому что разоблачаю мировую закулису, это она вас чипирует. А на следующем этапе вы будете массово умирать именно после вакцинации. Вакцинация вас погубит.

Ну а в России некий Владимир Павленко рассказывает, что вскоре нас начнут депортировать – тех кто откажется от вакцинации, будут депортировать, истреблять соответственно, то есть проходит кошмарный план. План уменьшения численности населения. Ну и некая Черняховская бегает по Москве с невероятным апломбом, просто сказочным апломбом рассказывает про мировую закулису, про то, что ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, которая подчиняется миллиардерам, своей политики не имеет, пытается уменьшить численность населения.

Для начала проконстатирую следующих два факта – во-первых, все эти люди, включая даже англоязычного доктора Кэмерона, понятия не имеют, как устроен современный мир. Все их рассуждения о глобалистах, о мондеалистах, о том, как работает механизм принятия решений, отражают чудовищное невежество. Я знаю очень мало, не более, чем знает человек, который пользуется открытыми источниками, просто аналитик я не очень плохой, и я представляю, как устроен современный мир.

Когда человек рассуждает о механизмах принятия решений в США и ни звука не говорит о закрытых клубах, но кроме Римского клуба, о котором даже он слыхал, но скажем о клубе Никербокера он никогда не слыхал, мне это не интересно. Это как рассуждение об эволюции человека, который слыхал, что был такой Дарвин, но толком не знает, что же он говорил и приписывает Дарвину патологически неграмотную фразу "человек произошел от обезьяны". Да сам ты произошел от обезьяны, не болтал бы, дурачок.

То же самое здесь, меня, во-первых, поражает сказочное невежество этих боящихся мировой закулисы, ну хоть бы немножко изучили вопрос. Как выражается, мой старший сын – "знать матчасть надо". Во-вторых, меня поражает неграмотность в отношении самого заболевания и самих вакцин – ну каким образом может мутировать вакцина, ну расскажите мне! Это на уровне "человек произошел от обезьяны". Ну да, в мире, к сожалению, нарастает волна агрессивного воинствующего злобного невежества и я понимаю, почему. Современный мир очень сложен и становится сложнее, не все люди способны чисто биологически воспринять уровень этой сложности, а амбиций у них много. Хорошо иметь дело с нормальными психически здоровыми пролетариями, которые не пытаются прыгать выше своей головы, вот знают, что они умеют делать и с доброй улыбкой говорят: "Михалыч, сиди тихо, сейчас электропроводку починю, без проблем".

Они не пытаются рассуждать о вещах, которые выше их понимания, которым, чтобы понимать нужно долго учиться, а тут мы имеем дело с полуучками, амбиции которых заставляют делать громкие, ясные заявления, громко, уверенно и на полметра мимо!

В 50-е годы было основано общество "Плоской Земли" – там в нем было 56 человек, сейчас в нем около трех тысяч, ну если люди орут, что Земля плоская, почему вакцина не может мутировать в теле вакцинированного, чего только на свете не бывает. Если говорить реально о вакцинировании и его последствии, я позволю себе привести два интересных факта. Попробуйте, ну попробуйте, вы сограждане, подумайте о том, что я говорю, услышьте вы меня!

Во-первых, я напомню, что есть такая страна Израиль, в ней 70%, по-моему, даже больше, населения вакцинировано, общее число заболевших в Израиле на данный момент несколько десятков человек, не десятки тысяч, а десятков человек на десять миллионов населения. Десять, двадцать или пятьдесят человек — это число заболевших в России в одном маленьком городке.

Нет я, конечно, понимаю можно сказать, что нам дают другую вакцину, в Израиле она хорошая, своих спасает мировая закулиса, а нас губит, но давайте возьмем еще один факт. Ведь в маленьких городках всего вакцинированных несколько процентов, поэтому и заболевших очень много. При том что в маленьких городках меньше контактов людей между собой и в отличии от Москвы и Петербурга, где контакт очень плотный, где невозможно не ездить в метро, невозможно не пользоваться транспортом, где очень много людей, они сталкиваются в магазинах, на улицах. В этих маленьких городках довольно благополучно можно жить, но люди не вакцинированы. Еще раз подчеркиваю, в городишке с населением десять, двадцать, пятьдесят тысяч, заболеваемость такая же, как в огромном десятимиллионном Израиле – это первый факт. Второй такой: давайте сравним две огромные страны, действительно огромные, гораздо больше европейских – Китай и Индия. В Китае начался ковид, в данный момент в нем ковида практически нет, население Китая в силу занятия поливным земледелием, большими общинами, традиционно очень дисциплинировано. Китайцы привыкли жить под руководством мудрых старейшин, правителей, подчиняться им, если правители принимают какие-то неправильные решения, во вред населению, то они в представлении китайцев традиционно решаются мандата неба, династию свергнут, поставят хорошую династию. И это проделывалось неоднократно. То есть китайцы доверяют своему руководству и доверяют принципам общежития, они вакцинировались. В Китае, откуда все началось, болезнь реально побеждена, ее просто нет.

А вот Индия, из которой приходят соответствующий штамм, в Индии население, которое тоже привыкло жить своими большими общинами, деревнями, по кастовым по местным законам, но там привыкли считать любую науку гнусной выдумкой европейцев. К сожалению, в России есть нечто подобное, об этом чуть позже, в другом выступлении, с вашего позволения. А в Индии туземцы, считают, что всякое "иглоукалывание", как выражается эта дура московская, это выдумка европейцев. Ну что сказать по этому поводу, вот они и имеют колоссальный взлет заболеваемости.

Есть хороший ролик, на котором огромная толпа молится богам – между ног у совершенного голого жреца висит колокольчик, и женщина бренчит в колокольчик, и толпа хором подхватывает некие священные слова. Интересно, какой процент этих орущих священные слова индуизма останутся в живых скажем спустя год или даже месяц. Вот пример двух стран, одна из них имеет шанс вымереть от ковида, в другой ковид побежден. Делайте выводы, господа. Это два факта по поводу ковида, разумный понимает, теперь давайте о самих прививках.

Конечно, абсолютной гарантии ни одна вакцинация не дает. Даже вакцинация Дженнера от оспы в конце XVIII века, она дает всего 98% гарантии, 2% от вакцинированных по системе Дженнера заболевают обычной оспой, ну или приобретают в жесткой форме. Да, конечно, ну сравните, если вы хоть немного арифметику знаете, сравните 98% и 2%. Ну и сравните еще один факт – те, кого не вакцинировали, имеют в ста процентах случаях имеют шанс заполучить оспу со всеми вытекающими, там как повезет, знаете. Мое поколение получило несколько вакцин, скажем, от полиомиелита – скажите пожалуйста, кто в Советском Союзе, получив соответствующую вакцинацию, "перке" так называемую, кто из нас помер, кто превратился в роботов? Мы принадлежим, вот сейчас, кому 60 и больше, к поголовно вакцинированному поколению, наши дети – на свое счастье – будут иметь БЦЖ, имеют против полиомиелита, против столбняка прививки, мы не застали их. А наши дети и внуки уже на свое счастье застали. Скажите, кто из наших детей или внуков превратился в роботов? Кто из них помер от этих вакцин? Покажите мне этого человека.

При том, что конечно же, в каком-то проценте случаев вакцинация не срабатывает. В каком-то проценте случаев болезнь оказывается более страшной, чем естественная. Вопрос, в каком проценте. Давайте посчитаем реально, господа, перестаньте верить кликушам, перестаньте верить психопатам, которые воюют с рациональным отношением к миру. К сожалению, в России существует серьезная основа для кликушества. Это основа – пережитки московитской локальной цивилизации. После реформ Петра Великого в стране сложилась субкультура русских европейцев и русских туземцев. Русские туземцы — это московиты, которые продолжали жить внутри у петербургской цивилизации, да, на их шее сидела петербургская цивилизация.

Другое дело, что у московита, туземца был шанс выйти в европейскую цивилизацию. Мои предки – тверские крестьяне, причем крепостные, но, когда пришло освобождение, они продолжали жить в деревне, пахали деревянной сохой землю и были вполне, наверное, счастливы. Одни свою свободу защищали, умереть от лихорадки и чумы, а другие сбежали в Петербург, как мой прапрадед. Ну и стали этими самыми русскими европейцами через два поколения. Шанс такой у них был, но к началу XX века огромное русское крестьянство, составлявшее две трети населения, вело традиционный образ жизни. Только коллективизация уничтожила это. А московитская цивилизация глубоко антиинтеллектуальна, она очень подозрительна ко всему рациональному и даже проникает в субкультуру европейцев, вспомните Льва Толстого. Он выздоровел несмотря на то, что его лечили. Больше, по-моему, говорить не о чем. Лев Толстой с его просто маниакальной неприязнью ко всему рациональному: к умным женщинам, к медицине, науке – это очень яркое проявление подкорки цивилизации и сейчас, к сожалению, продолжает сказываться. Есть такое глухое недоверие ко всему ученому, умственному и особенно к тому, чего мы не понимаем.

Люди не верят специалистам, бабка-травница или шаман — это понятно, а врач или тем более доктор наук — это как-то не очень понятно, это какой-то чужеродный элемент. Мы до сих пор считаем, что специалисты — это не часть нации, а какие-то исключения из правил, какие-то экзотические зверушки. По улице ученого водили, как видно, напоказ. Пока это будет так, истерички, орущие, что вакцинация смертоносна и скоро все начнут умирать, будут находить аудиторию. Что касается предсказаний, ну них отдельный момент, о предсказаниях я скажу чуть позже. Пока я призываю вас, не будьте таким дураком, как я, не тяните, вакцинируйтесь, как можно быстрее. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания, то есть, какой вакциной вакцинироваться, но вакцинируйтесь. Я хорошо помню, как сидел и не знал, поживу я еще или все кончится прямо сейчас. Я вам не желаю этого, поэтому и говорю, господа, товарищи, сограждане, вакцинируйтесь, как можно быстрее. Спасайте себя, если вам есть зачем, а о том зачем, придется говорить отдельно. Удачи вам и до свидания.