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Платить за ЖКУ становится проще благодаря онлайн-сервису
Сегодня, 11:27
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nastya960
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Платить за ЖКУ становится проще благодаря онлайн-сервису

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В Личном кабинете можно оплачивать без комиссии счета за ЖКУ, вести показания счетчиков и следить за всеми платежами.

У горожан, которые пользуются услугами ГУП "ВЦКП", наиболее популярным становится онлайн-сервис Личный кабинет на сайте вычислительного центра. Сейчас там зарегистрирован каждый четвертый человек, получающий розовую квитанцию. В сервисе есть все данные, на основании которых абонентам начисляют плату. В Личном кабинете можно оплачивать без комиссии счета за ЖКУ, вести показания счетчиков и следить за всеми платежами.

В Личном кабинете жильцы могут видеть показания не только своих приборов учета, но и общедомовых. В сервисе отображается адрес, количество жильцов, площадь квартиры, общего имущества и др. Там же можно посмотреть и контакты управляющей компании.

Все конфиденциальные данные пользователей Личного кабинета ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" надежно защищены.

Ранее на Piter.TV: Как просто оплатить ЖКУ и контролировать свои деньги.

Фото: gorsreda-spb

 

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Теги: вцкп , жку , онлайн-сервис
Категории: Лента новостей Новости СПб

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