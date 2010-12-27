Платить за ЖКУ становится проще благодаря онлайн-сервису

В Личном кабинете можно оплачивать без комиссии счета за ЖКУ, вести показания счетчиков и следить за всеми платежами.

У горожан, которые пользуются услугами ГУП "ВЦКП", наиболее популярным становится онлайн-сервис Личный кабинет на сайте вычислительного центра. Сейчас там зарегистрирован каждый четвертый человек, получающий розовую квитанцию. В сервисе есть все данные, на основании которых абонентам начисляют плату. В Личном кабинете можно оплачивать без комиссии счета за ЖКУ, вести показания счетчиков и следить за всеми платежами.

В Личном кабинете жильцы могут видеть показания не только своих приборов учета, но и общедомовых. В сервисе отображается адрес, количество жильцов, площадь квартиры, общего имущества и др. Там же можно посмотреть и контакты управляющей компании.

Все конфиденциальные данные пользователей Личного кабинета ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" надежно защищены.

Ранее на Piter.TV: Как просто оплатить ЖКУ и контролировать свои деньги.

Фото: gorsreda-spb