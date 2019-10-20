Почему не стоит отказывать себе в бриллиантах в 2021 году

Ювелирные украшения – всегда желанный подарок. По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2020 году порядка 40% предновогодних трат россияне выделяют на покупку подарков. А исследователи Oprosso посчитали, что около 30% респондентов планируют дарить или получать украшения. Наибольшей популярностью пользуются украшения с бриллиантами. Этот сияющий камень рекомендуют приобретать не только астрологи, но и аналитики в сфере финансов и инвестиций.

Бриллианты принесут удачу в Год Быка

2021-ый по восточному календарю – год Белого Быка, поэтому в качестве украшения-талисмана идеально подойдут изделия с белым камнем в оправе из белого благородного металла. Например, кольцо или серьги из белого золота с бриллиантом. Также могучий бык символизирует уверенность в своих силах, самодостаточность и сдержанность, а значит, аксессуар с бриллиантом – перстень или запонка для галстука – станет достойным подарком и для мужчины.

Станут надежной инвестицией

Как отмечают аналитики консалтинговой компании Bain&Co, цены на природные бриллианты будут только расти, а спрос на натуральный камень, при неизбежном сокращении предложения, увеличиваться. Потому приобретение украшений или непосредственного инвестиционных бриллиантов - надежное вложение на десятилетия вперед.

Относятся к классу "вечных ценностей"

Украшения с бриллиантами – вне времени и моды. Они подчеркивают безупречный стиль своего владельца, а также его успешность в делах и бизнесе. Украшения с бриллиантами передают из поколения в поколение. А самые достойные со временем приобретают статус "исторических".

"Золотые правила" при выборе бриллианта:

Приобретая бриллиант как фамильную ценность, инвестицию или запоминающийся подарок, важно убедиться в подлинности драгоценностей. По данным Министерства финансов РФ, каждый пятый бриллиант на российском рынке является фальсификатом. Зачастую под видом натурального камня недобросовестные продавцы пытаются сбыть более дешевый синтетический бриллиант.

К каждому бриллианту должен прилагаться сертификат, в котором указаны все ключевые параметры драгоценного камня: форма огранки, масса, цвет и чистота. Но даже он пока не гарантирует полной безопасности для потребителя: даже продавец может не догадываться о том, что с его товарами что-то не так. Сегодня под видом и по цене натурального бриллианта в кольце можно купить синтетический или облагороженный камень, контрафакт, ввезенный неизвестно откуда и как, или просто бриллиант с существенно завышенными характеристиками. И отследить, на каком этапе произошла эта подмена, невозможно.

Единственный надежный способ гарантировать качество покупки – приобретать украшения напрямую у компании, которая имеет и свои алмазы, и свои бриллианты, и сама делает ювелирные изделия. Таких компаний в мире - две, и одна из них – АЛРОСА – работает в России.

Горнорудная компания с государственным участием с 1992 года развивает собственную минерально-сырьевую базу в Республике Саха (Якутия) и осуществляет полный цикл работы исключительно с природными алмазами – от добычи в карьере до огранки и прямых продаж потребителям. Такая модель работы исключает участие в производственной цепочке каких-либо посредников.

При этом АЛРОСА реализует свою продукцию в самом широком ценовом сегменте: от недорогих украшений за 20-30 тысяч рублей до уникальных ювелирных композиций с фантазийными бриллиантами по индивидуальному заказу. Помимо фирменных салонов, в декабре АЛРОСА запустил онлайн-магазин alrosadiamond.ru, где представлено порядка тысячи украшений.

Фото: компания АЛРОСА