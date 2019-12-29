Побег от акулы и встреча с Пеннивайзом: в Петербурге открылся обновленный Музей иллюзий

Обновленный музей на Большой Морской, 5 ждет взрослых и детей для ярких фотографий.

В Петербурге открылся Музей иллюзий – огромное пространство для фотографий с десятками локаций. Интерактивные картины не оставят равнодушными любителей ярких фотографий любой возрастной категории.

Художники создали 3D рисунки в технике измененной реальности, благодаря чему картины оживают на фотографиях. Однако, чтобы заметить эффект, фотографироваться нужно под определенным углом, что, впрочем, не составит труда: перед изображением есть специальные указатели.

Главная особенность музея на Большой Морской, 5 – все экспонаты можно, а иногда просто необходимо для красивого кадра, трогать руками. В обновленном пространстве особое внимание уделили морской тематике. Здесь можно увидеть Посейдона, поплавать с китом и самому стать серфером.

Скучать в музее не придется и любителям кино. Любой желающий сможет посмотреть в глаза Кинг-Конгу, встретиться с Пеннивайзом и уплыть на льдине с пингвинами из "Мадагаскара".

Развлекательные проекты компании Big Funny уже известны в Лос-Анджелесе, Майами, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро, Барселоне и Москве. В Петербурге, вместе с Музеем иллюзий, открылся Бассейн шариков, где взрослые смогут почувствовать себя детьми и не переживать, что дети не умеют плавать.

Фото: Музей иллюзий