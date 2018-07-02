Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг оказалась генетическим мужчиной

Она заявила, что страдает синдромом Морриса.

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что является генетическим мужчиной. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Джулия рассказала, что страдает синдромом Морриса. Она попросила называть ее Томасом и, наконец, оставить в покое "бедную оплеванную Ванг".

Отметим, что синдром Морриса, или синдром нечувствительности к андрогенам, встречается только у людей с мужским набором хромосом XY. Из-за потери чувствительности к мужским половым гормонам человек может иметь как нормальное мужское телосложение с мягким расстройством сперматогенеза, так и полностью выглядеть как женщина.

Ранее мы писали, что победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о штрафах за уход из шоу.

Видео: YouTube / Julie Vang