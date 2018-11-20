Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о штрафах за уход из шоу

Владимир Муранов опубликовал информацию в своем Facebook.

Победитель восьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Владимир Муранов рассказал в своем Facebook, сколько требовали организаторы с участника за уход до окончания телешоу. По словам мужчины, эта цифра достигала 500 тысяч рублей.

Экстрасенс назвал участие в шоу "испытанием", которое далось ему нелегко в эмоциональном плане. Он рассказал, что за это время выпил несколько пузырьков успокоительного, чтобы "как-то расслабиться".

Кроме того, Муранов опроверг слухи о мошенничестве и подставных людях, участвующих в программе.

Ранее бывший участник "Битвы экстрасенсов", который предпочел остаться анонимом, рассказал, сколько стоит выход в финал. По словам мужчины, в четвертом сезоне программы выход в финал стоил 450 тысяч долларов. Организаторы озвучивали эти цифры еще на этапе кастинга. Те, кто платил, получал перед каждым состязанием нужную информацию.

Фото: Facebook / Владимир Муранов