Финалист "Битвы экстрасенсов" заглянул в будущее Пугачевой

Он рассказал, вернется Примадонна на сцену или нет.

Финалист проекта "Битва экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов заглянул в будущее Аллы Пугачевой, раскинув карты на ее судьбу. Специалист ответил на главный вопрос, который волнует многих поклонников артистки, вернется она на сцену или нет. Об этом пишет teleprogramma.pro.

По словам Кинжинова, Алла Борисовна будет радовать зрителей редкими концертами, однако грандиозных шоу не планируется, как и возвращения на сцену.

При этом таролог пророчит звездное будущее младшей дочке Пугачевой – Лизе. Карты показали специалисту, что девочка может пойти по стопам матери.

"Судя по раскладу, дело продолжит ее дочь. Не Кристина, а младшая дочь", - отметил Кинжинов.

Таролог заявил, что ему самому хотелось бы видеть Аллу Борисовну на сцене. Однако он уверен, что уходить вовремя тоже нужно уметь.

"Чтобы вовремя остановиться, нужно иметь грандиозный дух", - заключил специалист.

Ранее личный биограф показал фигуру Пугачевой без прикрас.

Фото: Instagram / alla_orfey