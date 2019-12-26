Личный биограф показал фигуру Пугачевой без прикрас

Поклонники артистки похвалили "стройные ножки" Аллы Борисовны.

Личный биограф Аллы Пугачевой, фотохудожник и режиссер Роман Родин опубликовал в Instagram архивное фото певицы. На снимке Алле Борисовне около 45 лет. Она стоит на пляже в купальнике "свим-дресс" и легкой куртке.

"А это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию Олег Непомнящий и Алла Пугачева!" – подписал фотографию Родин (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Снимок был сделан во время гастролей в Болгарии. Родин пояснил, что в тот день артистка не купалась в море, а вышла просто позагорать. Однако ей стало холодно, и она накинула на себе куртку в тон купальника.

На фото Алла Борисовна и Олег Наумович смотрят на Филиппа Киркорова, который стоит на балконе.

Этот снимок уникален тем, что Примадонна не любила откровенничать перед камерой. Она стеснялась лишних килограммов и скрывала их под балахонами. Однако красивые ноги были всегда козырем Пугачевой, показать их она умела.

"Какие стройные ножки у Аллы Борисовны!" – восхитились фигурой артистки поклонники.

Напомним, Олег Непомнящий, изображенный на снимке рядом с Пугачевой, был ее директором в 80-е гг. Затем он довольно плотно работал с Филиппом Киркоровым. Четыре года назад Непомнящий умер от инфаркта.

Ранее мы писали, что киномюзикл Mamma Mia! может стать трилогией.

Фото: Instagram / romanrodin1959