В Санкт-Петербургской митрополии осудили отпевание магов из "Битвы экстрасенсов"

По словам Натальи Родомановой, руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, если человек, тем более позиционирующий себя как маг в публичном пространстве, не покаялся и не оставил свое греховное занятие — он не может быть отпет по канонам Православной Церкви.

В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, что людей, считающих себя магами или колдунами, не стоит отпевать без их публичного покаяния. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, люди, которые занимаются ворожбой (магический ритуал, — прим. ред), отвергли Бога. По словам Натальи Родомановой, руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, если человек, тем более позиционирующий себя как маг в публичном пространстве, не покаялся и не оставил свое греховное занятие — он не может быть отпет по канонам Православной Церкви. По мнению Родомановой, проводить чин отпевания должен только духовник, который знал этого человека. В противном случае он становится заложником тех сведений, которые ему сообщили родственники покойного. И тогда вся ответственность ложится на его близких.

Ответственный секретарь Санкт-Петербургской епархии РПЦ по вопросам расторжения церковных браков и заочных отпеваний, игумен Фома (Василенко) заявил, что необходимо разобраться не были ли ее "магические способности" игрой на публику ради шоу. Но даже в таком случае покаяние необходимо, поскольку для Бога не бывает отречения "понарошку", а занятие магией — это отречение от основ христианского вероучения.

Петербургский священник, протодиакон Владимир Василик, ранее также резко высказался об отпевании по православным канонам. Собеседник уверен, что если человек при жизни имел отношение к бесовским силам, то о православных похоронах речи быть не может.

Ранее мы писали, что в Петербурге умерла победительница 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич. По словам Закамской, у её подруги в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Также Ясевич дважды перенесла коронавирус, началось осложнение на печень. Первый раз врачи смогли ей помочь и спасли.

Фото: piter.tv

