Петербуржцам рассказали, как подготовиться к Пасхе

В Великую Субботу в храмах освящают куличи, яйца и творожные пасхи.

В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, как подготовиться к Пасхе. Об этом сообщили "Невские Новости".

В митрополии напомнили, что в течение 40 дней христиане соблюдают Великий пост, затем наступает Страстная седмица. По словам представителя митрополии, некоторые христиане берут отпуск на это время, чтобы не пропустить ни одного важного богослужения.

В Великую Субботу в храмах освящают куличи, яйца и творожные пасхи. При этом в митрополии подчеркнули, что делать это вовсе не обязательно.

Также в митрополии объяснили, почему на Пасху яйца красят в красный: это связано с преданием о Марии Магдалине. Согласно преданию, она подарила римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами: "Христос Воскресе!". Император же сказала, что мертвые не могут воскресать, так же как и яйцо не может стать красным. И после этих слов подаренное Марией Магдалиной яйцо покраснело.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать яйца к Пасхе.

Фото: pexels