В Петербурге умерла победительница 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич

Ей было всего 43 года.

Подруга звезды "Битвы экстрасенсов" Елены Ясевич, Елена Закамская, раскрыла причину смерти близкого человека. Об этом она сообщила изданию "СтарХит".

По словам Закамской, у её подруги в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Также Ясевич дважды перенесла коронавирус, началось осложнение на печень. Первый раз врачи смогли ей помочь и спасли.

Елена Закамская уточнила, что недавно случился второй приступ, во время которого у Ясевич отказали не только печень, но и почки. В понедельник она была госпитализирована, а во вторник её не стало, в сознание Елена не приходила.

Победительнице "Битвы экстрасенсов" Елене Ясевич было всего 43 года. Прощание с ней состоится в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Елена Ясевич