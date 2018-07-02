Сумеречная ведьма из Петербурга примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой"

В джунглях филиппинских островов сразятся экстрасенсы и актеры.

В субботу, 2 марта, на канале ТВ-3 стартует новый сезон реалити-шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". В команду людей с паранормальными способностями попала сумеречная ведьма из Петербурга, финалистка 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Две команды по 8 человек проведут до 39 дней в первозданных джунглях филиппинских островов. Они будут сражаться со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Однако главным испытанием для героев станет не видимая глазу внутренняя борьба за то, чтобы сохранить свои человеческие качества и не превратиться в дикаря. Поэтому новый слоган проекта — "Остаться людьми".

В команду экстрасенсов, кроме Лариной, вошли Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. Все они были участниками разных сезонов "Битвы экстрасенсов" на ТНТ.

В команде актеров оказались Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных.

Фото: пресс-служба ТВ-3