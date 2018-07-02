Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг развеяла слухи по поводу смены пола

Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее назвала себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов в Instagram.
Девочкой я не планировал становиться. Дополнительный орган могу пришить, для симметрии, например на лоб, во- первых это красиво, во-вторых тем кто испытывает нездоровую потребность его увидеть, удобней будет показать сразу и там же применить в дело.
Томас Уинзор
Ранее участница шоу написала в своих соцсетях, что ей пришел результат анализы, который подтвердил, что она является генетическим мужчиной. Синдром Морриса – врожденное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена. Теперь Томас пригрозил судом тем, кто будет говорить о его смене пола.
Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой.
Томас Уинзор
Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг: биография, личная жизнь, Instagram.
Фото: Instagram/ thomas__winsor
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