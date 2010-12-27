Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг: биография, личная жизнь, Instagram

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что является генетическим мужчиной. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чем вызвала шквал недоумения. Piter.TV расскажет неординарные детали биографии такой же неординарной личности.

Биография Джулии Ванг

В биографии экстрасенса есть много неточностей, так как она не любит о себе рассказывать и в разных СМИ содержится совершенно разная информация даже относительно ее возраста и места рождения.

Так по одной из версий, девушка родилась 29 октября 1981 года в Германии. Настоящие имя и фамилия Джулии - Юлия Гаврикова. По другой версии, она родилась 29 октября 1981 года, но в Риге (Латвия). И все же многие не уверены, что это настоящая дата рождения экстрасенса и думают, что она выгладит моложе благодаря множеству пластических операций.

Мама Джулии зовут Татьяна Владимировна, она занимала должность физика-ядерщика, к магии она не никогда не имела никакого отношения. Однако, никогда не отрицала слова Юлии относительно того, что ее отец посланник из другого мира. Татьяна Владимировна говорит, что в 1980 она имела связь с внеземным существом, который вселился в образ мужчины. Также Джулия в одном из интервью рассказывала, что она помнит все свои 150 предыдущие жизни. Не все с пониманием относятся к таким высказываниям.

Воспитывал Юлию с самого детства отчим, хотя отношения у них всегда были натянутыми, девочка никак не хотела принимать его. В 12 лет мужчина стал домогаться Джулию, а мать не хотела верить в это. Во время очередного приставания девочка разбила отчиму голову. В 16 лет она ушла из дома и жила у подруги.

В 17 лет Юлия переезжает в Москву и поступает в ГИТИС, но по окончании записывается во французскую школу, чтобы стать парфюмером. До сегодняшнего дня она занимается этим делом, и оно ей приносит немалый доход. Также Джулия шьет кукол.

Джулия Ванг в шоу "Битва экстрасенсов"

Перед тем как прийти на шоу, девушка много лет практиковалась в магии. На проекте она сразу приковала к себе общее внимание, некоторые даже боялись, а скептики братья Сафроновы считали ее очередной актрисой.

Каждый выпуск был запоминающимся. Джулия Ванг приходила в оригинальных нарядах, с ярким макияжем, разноцветными волосами. Главной ее соперницей на шоу была питерская ведьма Татьяна Ларина. С самой первой встречи они не понравились друг другу. Победу в финале в итоге одержала Джулия Ванг.

Личная жизнь Джулии Ванг

Джулия одинока, все ее романы быстро сходили на "нет". Однако попытка серьезных отношений все же была, но бывший сожитель оказался гомосексуалистом.

А недавно она и вовсе сообщила, что результаты анализов показали, что она генетически мужчина.

Генетически я не женского пола, хотя у меня нет висюльки. Но простите, не она определяет пол, кому, как не генетикам это известно. Я могу вам сказать. что я не трансгендер, не сумасшедшая переделанная женщина, просто я таким рождён. Джулия Ванг

То есть, скорее всего, яркий образ в "Битве" эксрасенсов" был просто выдуман. А сейчас Джулия довольна тем, как она выглядит, хотя многие считают, что она совсем превратилась в мужчину.

Фото: Джулия Ванг/ ВК; Instagram