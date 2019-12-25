Победители конкурса "Ленинградский выбор" спели частушки губернатору региона

Таким образом они выразили благодарность за первое место.

В Ленинградской области состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса "Ленинградский выбор". Подарки вручили Александр Дрозденко и председатель областного отделения "Единой России"": команда победителей из Низино Ломоносовского района ответила губернатору частушками. Об этом сообщил Online47.

Отметим, что конкурс был посвящен голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Мероприятие проводилось в рамках Президиума регионального политсовета и XXIX конференции регионального отделения "Единой России".

Женский коллектив низинского Центра культуры решили выразить признательность губернатору за первое место при помощи частушек про Конституцию. Среди полученных ими призов оказались телевизор, ноутбук и "Яндекс.колонка".

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко запустил марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ.

Фото: Online47