Победитель за лучшие спецэффекты на Оскар 2019

В номинации выиграл фильм "Человек на Луне" про жизненный путь Нила Армстронга.

В номинации "лучшие спецэффекты" премии Оскар победил фильм "Человек на Луне". Компетентное жюри отметило достоинства фильма и присудило ему награду. Тема космических исследований и отправлений по-прежнему занимает умы не только космонавтов, но и обычных людей.

Для большинства гостей церемонии такое решение экспертного жюри стало неожиданностью. Многие предполагали, что номинация уйдет "Мстителям". Они были на слуху, в частности, благодаря красочным сценам и баталиям. Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы как следует удовлетворить требования фанатов кинофраншизы и ценителей кинокомиксов, но статуэтку фильм так и не получил.

За престижную награду американской киноакадемии в 2019 году боролся также "Кристофер Робин". Специалистам по спецэффектам пришлось создавать игрушечных плюшечных персонажей, с которыми взаимодействовал повзрослевший Кристофер Робин.

"Первому игроку приготовиться" также не удалось взять статуэтку в данном номинации, несмотря на создание виртуального мира будущего.

"Хан Соло: Истории", также как и "Человек на Луне" показал миру космос, но в отличие от предыдущего фильма, который рассказывал о прошлом, в эпопее от Звездных войн говорится о будущем. Даже любимой несколькими поколениями франшизе не хватило мощи для обгона истории про первого космонавта, ступившего на Луну.

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube