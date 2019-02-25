Победитель лучший полнометражный документальный фильм оскар 2019

Награду выиграл фильм "Свободный подъем в одиночку".

Лучшим документальным полнометражным фильмом на церемонии Оскар в 2019 году названа работа "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo), созданный режиссерами Джимми Чином и Elizabeth Chai Vasarhelyi. Авторы рассказали зрителям о подвиге Алекса Хоннольда, который совершил первый в мире подъем на 3000-футовую гору "Эль-Капитан". Картина выпущена благодаря National Geographic.

Всего лишь лауреатом остался режиссер Ремелл Росс. Работа получила название "Округ Хейл утром и вечером" (Hale County This Morning, This Evening).

Режиссер Бинг Лью представлял на церемонии документальный фильм "Думая о пропасти" (Minding the Gap). Картина рассказывает о дружбе троих парней из Иллинойса, которые увлекаются скейтбордингом.

Последним лауреатом стали режиссеры Бетси Вест и Джули Коэн. Они презентовали свой фильм RGB о судье Верховного суда Америки Бадер Гинзбург. Женщина работала в инстанции в течение нескольких десятилетий, а сейчас считается одной из икон поп-культуры.

Of Fathers and Sons режиссера Talal Derki также не получил желаемую награду.

Фото: Instagram/theoscarworld