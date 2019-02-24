Леди Гага получила Оскар за лучшую песню к фильму "Звезда родилась"

Премия отдана картине "Звезда родилась".

Лучшей песней на кинопремии Оскар в 2019 году признана композиция из фильма "Звезда родилась". Одной из авторов стала популярная певица Леди Гага. В номинации было представлено пять композиций, но удача улыбнулась именно Shallow.

Также стал известен победитель в категории "Лучший саундтрек к фильму". Статуэтка отдана новичку Людвигу Горанссону, создавшему музыкальное сопровождения для кинокартины "Черная пантера".

Вместе с ним в номинации участвовали Марк Шэймен ("Мэри Поппинс возвращается"), Александр Деспла, писавший для "Острова собак", Николас Брителл с композициями для "Если бы Бил-стрит могла бы заговорить" и Теренс Блэнчард в проекте "Черный клановец".

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube