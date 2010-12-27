Победитель Чемпионате России по велоспорту Александр Власов поделился своими впечатления от гонки

Как рассказал велогонщик нашему корреспонденту, трасса поначалу показалась ему легкой, но ветер осложнил дистанции. Гонка, по словам Александра, прошла по плану, никаких сложностей у него не возникло.

Александр Власов, завоевавший первое место на Чемпионате России по велоспорту (шоссе), поделился с редакцией Piter.TV своими впечатлениями от гонки.

Спортсмен из Выборгского велоклуба "Фаворит" Александр Власов смог получить золото на групповой гонке на 187 км среди мужчин, которая прошла в рамках Чемпионата России по велосипедному спорту (шоссе) в Белгороде. Александр в своем фирменном стиле за два км до финиша вырвался вперед от соперников и первым пересек финишную черту.

Как рассказал велогонщик нашему корреспонденту, трасса поначалу показалась ему легкой, но ветер осложнил дистанции. Гонка, по словам Александра, прошла по плану, никаких сложностей у него не возникло. Достаточно было хорошо распределить силы по дистанции, чтобы в финале выдать максимальную мощность.

Не нацеливался на борьбу с конкретным гонщиком, просто всегда старался быть впереди и смотрел у кого какое самочувствие, за кем следить и какого опасаться. После победы с друзьями по команде сходил поужинал, сегодня ещё день отдохну от велосипеда и с завтрашнего дня продолжу тренироваться. рассказал Александр

В июле спортсмена ждут на Тур Австрии, а в августе на Тур Польши. Как отметил Александр, это две хорошие гонки, где можно попробовать показать высокий результат.

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Отметим, что в истории клуба — это первая победа на взрослом чемпионате страны, что, как отметил Александр, приятно его обрадовало. 23-летний Александр Власов — выступет за команду "Gazprom-RusVelo". Мастер спорта России на треке и на шоссе. Воспитанник велоклуба "Фаворит" Выборга. С 2010 года — член сборной Ленинградской области по велоспорту.