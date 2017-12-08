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По заснеженному Тольятти бегала обезьяна

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В социальных сетях появилось видео с гуляющей обезьяной от очевидцев.

Накануне, 7 декабря, жителей Тольятти переполошил необычный прохожий. Кого только не встретишь на улицах городов нашей необъятной страны. По улицам гуляют медведи, рыси, лисы, еноты, кабаны и лоси. Встречаются, но значительно реже, и более экзотические особи. 

По улице Жилина среди заснеженных улиц и домов бегала обезьяна. Вокруг собралось много людей. Все снимали на видео и фотографировали столь необычного пешехода. Разместили фото и видео и в социальных сетях. По этим сообщениям нашлась хозяйка беглеца. Оказывается, обезьянку зовут Семен. Семен ухитрился и сбежал от хозяев. Затем в соцсетях появилось сообщение, что Семен дома и чувствует себя хорошо.

Видео: YouTube/TheMphis

 
Теги: необычное , новости регионов , обезьяна в тольятти , тольятти
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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