В Тольятти у бизнесмена изъято свыше 11 тысяч пачек немаркированных сигарет

Полиция установила, что мужчина приобрел товар у незнакомца через Интернет.

В городе Тольятти ставропольского края российские правоохранительные органы изъяли у местного бизнесмена свыше 11 тысяч пачек немаркированных сигарет иностранного производства. Товар был изъят в присутст вии понятых. Соответствующее заявление сделала через социальные сети пресс-служба регионального управления МВД. Установлено, что предприниматель 1985 года рождения владел несколькими торговыми точками. Его считают причастным к незаконному распространению немаркированной табачной продукции.

С целью обработки полученных сведений правоохранители осмотрели принадлежащий подозреваемому гараж, где хранилась табачная продукция. пресс-служба МВД РФ

Согласно результатам проведённого исследования, у изъятых табачных изделий отсутствует акцизная марка. Общая стоимость немаркированной продукции составила более одного миллиона рублей. Ранее злоумышленник не привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил, что купил товар у неизвестного лица без цели сбыта. В отношении фигуранта ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас мужчи на находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На станции Горы в Ленобласти электричка сбила мужчину.

Фото и видео: МВД медиа