В Тольятти у бизнесмена изъято свыше 11 тысяч пачек немаркированных сигарет

В городе Тольятти ставропольского края российские правоохранительные органы изъяли у местного бизнесмена свыше 11 тысяч пачек немаркированных сигарет иностранного производства. Товар был изъят в присутст вии понятых. Соответствующее заявление сделала через социальные сети пресс-служба регионального управления МВД. Установлено, что предприниматель 1985 года рождения владел несколькими торговыми точками. Его считают причастным к незаконному распространению немаркированной табачной продукции.
С целью обработки полученных сведений правоохранители осмотрели принадлежащий подозреваемому гараж, где хранилась табачная продукция.
пресс-служба МВД РФ
Согласно результатам проведённого исследования, у изъятых табачных изделий отсутствует акцизная марка. Общая стоимость немаркированной продукции составила более одного миллиона рублей. Ранее злоумышленник не привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил, что купил товар у неизвестного лица без цели сбыта. В отношении фигуранта ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас мужчи на находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
На станции Горы в Ленобласти электричка сбила мужчину.
Фото и видео: МВД медиа
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