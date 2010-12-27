От улицы Кораблестроителей до площади Ленина будет курсировать джазовый трамвай

Трамвай №6 начнет движение 28 апреля в 11 часов с джаз-бэндом Федором Кувайцевым на борту.

В честь Международного дня джаза, который празднуется в Петербурге 30 апреля, от улицы Кораблестроителей до площади Ленина запустят музыкальный трамвай. В нем прозвучат известные и легко узнаваемые джазовые композиции, мелодии свинга и темы латиноамериканской музыки. Для пассажиров будет играть вживую джаз-бэнд Федор Кувайцев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Северной столицы.

Узнать музыкальный трамвай будет несложно. Его вагон оформят в солнечных оранжевых тонах. В центре картины будут джазовые коллективы, чья музыка объединяет зрителей всей планеты. Также на транспорте разместят хэштег #jazzdayrussia, чтобы пассажиры могли поделиться своим хорошим настроением с подписчиками в социальных сетях.

Джазовый трамвай начнет курсировать по улицам города 28 апреля по маршруту №6. У жителей Петербурга и гостей города будет три дня для того, чтобы успеть прокатиться на этом транспорте.

Ранее мы писали, что с 21 апреля в Петербурге можно будет прокатиться на ретротрамвае.

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