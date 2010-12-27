С 21 апреля в Петербурге можно будет прокатиться на ретротрамвае

Стоимость проезда составит 200 рублей.

В Петербурге возобновят маршрут ретротрамваев с 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

С 21 апреля каждый выходные два раза в день жители Петербурга и гости города смогут проехать по центру на подлинном ленинградском трамвае 20-30-х годов 20 века из фондов Музея городского электрического транспорта.

Маршрут ретротрамваев: Музей городского электрического транспорта, Средний проспект В.О., 77 — Тучков мост — проспект Добролюова — Кронверкский проспект — Троицкий мост — набережная Лебяжьей Канавки — Садовая улица — площадь Тургенева — Старопетергофский проспект — площадь Стачек.

В 11:00 отправится в свой первый рейс музейный ретро-трамвай (Средний проспект В.О., 37). Стоимость проезда составит 200 рублей, дети ростом до одного метра смогут проехать бесплатно.

Фото: getmuseum.ru