В Петербурге занимаются подготовкой инфраструктуры для электросуден

Первое электрическое судно спустили на воду в июне этого года.

В Петербурге работают над концепцией внедрения пассажирских судов на электродвигателе на водных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Максима Соколова 13-го августа. Выездное совещание представителя Смольного прошло на пассажирском судне.

Концепция была разработана Дирекцией по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти и ООО "НПК "Морсвязьавтоматика". Согласно ей, одной из основных целей реализации Концепции является создание зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Планируется сделать 16 береговых и плавучих зарядных станций. Также были составлены 6 основных маршрутов для их обслуживания судами, которые работают на электротяге.

На данный момент для трех типов судов ― Cityvolt, Ecovolt, Ecocruiser ― разработали перечень мер государственной поддержки. Правительство Петербурга намерено в дальнейшем оказывать поддержку для реализации концепции, заявил Соколов.

В июне этого года в 2020 в Петербурге состоялся торжественный спуск на воду катамарана Ecovolt. Он стал первым в России электрическим пассажирским судном. На разработку и строительство потребовалось полтора года.

Фото: gov.spb.ru