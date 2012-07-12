По рекам и каналам Петербурга за сезон прокатились 5,3 млн человек

Водный транспорт Петербурга завершил навигацию на уровне прошлого года.

В сезон навигации 2025 года по внутренним водным маршрутам Санкт-Петербурга перевезено около 5,3 млн пассажиров. Об этом сообщил замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания. По данным Ассоциации владельцев пассажирских судов, на долю организованных перевозчиков пришлось 65% рынка, что составляет 3,1 млн человек. Остальные 35% пассажиров воспользовались услугами судов, работающих вне официальной регистрации, отметил Дмитрий Ваньчков. Количество пассажирских судов в этом году увеличилось на 13% по сравнению с 2024 годом — до 678 единиц. В Петербурге действуют 20 городских причалов и около 140 коммерческих точек посадки. Итоги сезона 2025 года показали, что водный транспорт сохраняет стабильную популярность среди жителей и туристов. Для сравнения, в прошлогоднюю навигацию количество перевезённых пассажиров превысило 3,8 млн человек.

Фото: Piter.TV