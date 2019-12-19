В Петербурге возбудили уголовные дела из-за утечки данных из таможенных баз

Среди подозреваемых ― сотрудник Выборгской таможни.

Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли незаконный канал передачи сведений, полученных из таможенных баз данных. Злоумышленники незаконно получали информацию о декларировании товаров, которые проезжают границу России, и передавали ее недобросовестным организациям. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Участники внешнеэкономической деятельности в свою очередь использовали эту информацию для уклонения от уплаты таможенных сборов. Схему выводу организовала группа лиц, в том числе должностное лицо Выборгской таможни. Один из них широко известен в "околотаможенных" интернет-сообществах под псевдонимом "Xela76".

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" и "Посредничество в получении взятки". Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконное разглашение и сбор сведений, составляющих налоговую тайну.

Видео: пресс-служба СЗТУ