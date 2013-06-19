По подозрению в коммерческом подкупе задержан 63-летний петербуржец

Сегодня при передаче части коммерческого подкупа в размере 280 тыс. рублей в кафе, расположенном на Невском проспекте, подозреваемого задержали.

Задержан 63-летний местный житель, которого подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом рассказали 16 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие утверждает, что подозреваемый, зная о том, что одна из коммерческих организаций города признана банкротом, и в отношении нее открыто конкурсное производство, предоставил судебные решения конкурсному управляющему о взыскании с организации 20 млн рублей в счет погашения задолженности по зарплате перед ним и его двумя знакомыми. После этого в октябре-ноябре прошло года фигурант предложил управляющему не обжаловать их, а также выплатить ему и его знакомым задолженность по зарплате. За это злоумышленник пообещал передать ему коммерческий подкуп в размере 2 млн рублей. Якобы согласившись на предложение, конкурсный управляющий обратился к полицейским.

Сегодня при передаче части коммерческого подкупа в размере 280 тыс. рублей в кафе, расположенном на Невском проспекте, подозреваемого задержали.

В отношении мужчины второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу на основании материалов УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Ранее на Piter.TV: бывший лидер преступной группировки Выборга задержан за попытку взять под криминальный контроль ритуальный бизнес.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу