По оценке ВОЗ Россия вышла на "мягкое снижение" заболеваемости COVID-19

Но снижение заболеваемости коронавирусом идет не во всех регионах страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что фиксирует в России "мягкое снижение" заболеваемости коронавирусом. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник, 27 апреля, отметила, что число новых случаев не во всех регионах одинаково уменьшается, и где-то ситуация остается опасной.

Представитель ВОЗ уточнила, что всем странам необходимо нарастить теммы вакцинации. Вуйнович добавила, что оценивать темпы прививочных кампаний могут только местные органы здравоохранения, но она бы хотела видеть более высокие темпы. Специалист уточнила, что для достижения коллективного иммунитета "нам всем надо вакцинироваться".

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