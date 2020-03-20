По оценкам ООН, число нуждающихся в гумпомощи людей вырастет на 65 млн в 2023 году

Мартин Гриффитс оценил быстрый рост на планете нуждающихся в помощи людей.

По оценкам ООН, число граждан, нуждающихся в гуманитарной помощи, в 2023 году увеличится на 65 миллионов и составит порядка 339 миллионов человек. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности Всемирной организации сделал заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Эксперт отметил, что к началу текущего года в подобной поддержке нуждались 274 миллионов граждан.

В 2023 году, по нашим прогнозам, количество нуждающихся вырастет до 339 млн человек. Это рост примерно на 24%, или на 65 млн человек. Это один из каждых 23 жителей планеты. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН заявила о продолжении контактов с РФ и Украиной для обеспечения гуманитарного доступа.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций