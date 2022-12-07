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ООН заявила о продолжении контактов с РФ и Украиной для обеспечения гуманитарного доступа

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Мартин Гриффитс оценил доступ ООН к району конфликта.

Заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс пояснил, что Всемирная организация продолжает контакты с Россией и Украиной для обеспечения гуманитарного доступа в регион конфликта. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе заседания Совета по безопасности. По мнению специалиста, в момент, пока не завершились боевые действия на территории, для ООН остается крайне важным то, что туда отправляются гуманитарные конвои и доставляются необходимые местному населению грузы. Гриффитс призвал "ключевых игроков" обеспечить такой доступ сотрудникам ООН.

Есть улучшения в вопросе гуманитарного доступа, наибольшая проблема сохраняется с обеспечением доступа в районы Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Обсуждения продолжаются для обеспечения беспрепятственного доступа в эти районы.

Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН сообщила о гибели более 17 тыс. гражданских на Украине с февраля.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: гуманитарная помощь, мартин гриффитс, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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