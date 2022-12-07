ООН сообщила о гибели более 17 тыс. гражданских на Украине с февраля

Мартин Гриффитс привел статистику жертв и пострадавших в ходе СВО на Украине.

Заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил о гибели более 17 тысяч гражданских лиц на Украине с 24 февраля 2022 года по 1 декабря, начиная с проведения специальной военной операции России. Эксперт в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации пояснил, что в указанном перечне Управления верховного комиссара по правам человека зафиксирована смерть более чем 400 несовершеннолетних.

... Были убиты 17 023 гражданских лица, в том числе, 419 детей. Однако мы знаем, что настоящие цифры гораздо выше. ВОЗ зафиксировала 715 атак на медицинскую инфраструктуру, в том числе, 630 атак по медицинским учреждениям и 61 атаку на медперсонал. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Эксперт пояснил, что эти нападения составляют 70% от всех атак на медицинские организации по всему миру. В общей сложности ранены или погибли 1 148 детей на Украине, а порядка 14 миллионов жителей страны стали беженцами (6ф,5 млн остаются внутри страны, еще 7,8 млн - в Европе), другие - разлучились со своими семьями или сталкиваются с рисками применения к ним насилия. Мартин Гриффитс не уточнял делегатам на СБ, на каких именно территориях зафиксирована гибель мирного населения. В ООН напомнили об опасности наступления холодов. В настоящее время гуманитарные представители оказали помощь гражданам Украины, чтобы зимний период смогли пережить 630 тысяч человек. В частности, речь идет о поставках 400 генераторов для объектов критически важной инфраструктуры.

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций