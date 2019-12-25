По итогам конкурса "В нашей школе вкусно" петербуржцы выбрали лучшие учебные заведения

В рейтинг школ попали 19 учреждений.

В Санкт-Петербурге завершился конкурс #ВнашейШколеВкусно, в рамках которого горожане составили рейтинг школ, где организация питания утроена наилучшим образом. В него попали 19 учебных заведений.

В ходе конкурса пользователям социальной сети "ВКонтакте" предлагалось голосовать "лайками" за ту школу, где учащихся кормят наиболее вкусно. В аккаунтах районных администраций были опубликованы фото из школьных столовых, под которыми можно было поставить оценку. Помимо количества "лайков" при подсчете голосов учитывалась наполняемость школы и поступившие на "горячие линии" отделов образования положительные отзывы.

По словам руководителя Управления социального питания Алексея Барабанщикова, такая акция позволила наладить взаимодействие с родителями и повысить уровень организации школьного питания.

Мы уверены, что родители – полноправные участники процесса и их мнение всегда должно быть услышано. Для оперативности обработки поступающих сигналов и обращений от родителей в Управлении работает горячая линия по питанию. За время ее работы с начала года обработано уже более 800 обращений. Поэтому хотим продолжить эту акцию и сделать так, чтобы #ВкаждойШколеВкусно было. Это наша общая задача и с Комитетом образования, и с районными администрациями и родительским сообществом в первую очередь. отметил чиновник

Также в задачи конкурса входило обратить внимание учеников и их родителей на важность сбалансированного и здорового питания в школе. Продукты для школьных обедов должны быть свежими и разнообразными, а нормы санитарной безопасности должны неукоснительно соблюдаться.

В ходе конкурса родители могли не только оставить "лайк" под фотографией, но и выразить претензии и пожелания к организатору питания. Таким образом, акция #ВнашейШколеВкусно стала дополнительным инструментом родительского контроля.

Помимо Санкт-Петербурга, конкурс прошел также в Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Ростовской областях, в Крыму, Кабардино-Балкарии и Мордовии.

Фото: pixabay