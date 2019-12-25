По итогам 2021 года спрос на кредитные карты Сбера вырос в СЗФО на 80%

Лидеры по количеству оформленных кредиток – Санкт-Петербург, где открыли 159,4 тысячи карт, Ленобласть (48,9 тысяч).

За 2021 год жители Северо-Запада открыли 424 тысячи кредитных карт Сбербанка, что на 82% больше, чем годом ранее. Торговый оборот по действующим картам за год вырос на 17% – до 227 млрд рублей.

Лидеры по количеству оформленных кредиток – Санкт-Петербург, где открыли 159,4 тысячи карт, Ленобласть (48,9 тысяч), Вологодская и Калининградская области (39,4 и 35,5 тысяч соответственно). Рост более чем в 2 раза по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом показали Карелия (24 тысячи кредиток), Ленинградская и Вологодская области.

В прошлом году заметно вырос спрос на кредитные карты Сбера. Это связано как с выпуском новой выгодной кредитной СберКарты, так и с постепенным изменением общего восприятия кредиток. Они используются для повседневных покупок и перестали быть синонимом дорогих денег. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие – гарантированная ставка. Плюс – сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ – бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от "СберСпасибо".

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка.

Также стало известно, что 80% ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе проходят с электронной регистрацией.

Фото: Piter.tv (архив)