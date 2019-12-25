80% ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе проходят с электронной регистрацией

Помимо этого, свыше 70% сделок в СЗФО проходят через сервис безопасных расчётов.

По итогам 2021 года 80% ипотечных заёмщиков Сбера в СЗФО зарегистрировали свои сделки с помощью банка через сервис электронной регистрации. Доля использования сервиса выросла за год более чем на 10%.

Лидеры по доле сделок с электронной регистрацией – Мурманская область (84%), Ленинградская и Калининградская области (по 81%).

Помимо этого, свыше 70% сделок в СЗФО проходят через сервис безопасных расчётов. В Вологодской, Новгородской и Псковской областях – почти 90%. С помощью этого сервиса безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем осуществляются без дополнительных посещений офиса банка.

Клиенты доверяют банку регистрацию имущества, потому что это удобно и выгодно. Не нужно посещать МФЦ и Росреестр, сотрудник банка сам направляет все необходимые документы на регистрацию, кроме этого, Сбер даёт таким клиентам дисконт на ставку по ипотеке 0,3 п.п. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса "Электронная регистрация", до 1 февраля 2023 года. Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru.

Ранее на Piter.TV: Сбер: 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов.

Фото: Piter.tv (архив)