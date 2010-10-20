Сбер: 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов

Специалисты таким образом следят за здоровьем более 40 тысяч пациентов.

В 23 медицинских организациях Ленобласти при помощи платформы СберЗдоровье и роботизированного обзвона ведется дистанционный мониторинг пациентов. Таким образом специалисты могут следить за здоровьем более 40 тысяч людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, ОРВИ и гриппом.

Голосовой робот для платформы разработан группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера). Дистанционный мониторинг состояния пациентов в Ленобласти начали использовать в августе 2021 года. За 5 месяцев к платформе было подключено 15 733 пациента, осуществлено 354 346 звонков и проведено 1 354 консультации.

Ленинградская область стала одной из первых в стране, внедрившей дистанционный мониторинг пациентов с артериальной гипертензией в рамках пилотного проекта, а впоследствии – с коронавирусом. Мы планируем сохранить этот эффективный сервис и совместно со СберЗдоровьем в будущем продолжить наблюдение пациентов с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и др. Сергей Вылегжанин, глава комитета по здравоохранению Ленинградской области

Высокое качество технологий группы ЦРТ – синтез и распознавание речи, которые используются в голосовом роботе, помогают обеспечить максимально живой и естественный диалог. Это увеличивает удовлетворенность и лояльность пациентов от взаимодействия с сервисом.

Сегодня нагрузка на врачей и медицинские организации остается очень серьезной, что не всегда позволяет оказать быструю помощь или уделить пациентам больше времени. Комплексное внедрение дистанционного мониторинга в медицинские организации области позволяет разгрузить систему первичного звена здравоохранения. Благодаря возможности отслеживать показатели здоровья и консультироваться с врачами удаленно, люди меньше подвергаются вероятности заразиться, чем при посещении клиник. Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье

Данные передаются в приложение СберЗдоровье и отображаются в "Дневнике здоровья". К нему есть доступ и у пациента, и у врача, что позволяет отслеживать динамику. В случае выявления отклонений от нормы или при критических данных пациент автоматически попадает на консультацию к врачу по телефону или в приложении СберЗдоровье.

Мы получаем положительные отзывы о работе сервиса и от пациентов, и от врачей. Многие признаются, что благодаря мониторингу чувствуют себя спокойнее и увереннее. Только за месяц проведено более 163 тысяч звонков и 3500 консультаций. Олег Тихомиров, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области

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