Пойманы мошенники, обманувшие 91-летнюю петербурженку с установкой батарей

Пенсионерка отдала аферистам более 70 тысяч рублей.

На днях, 23 ноября, 91-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД города и области, еще 17 ноября в квартиру к женщине пришли двое неизвестных, представившихся сотрудниками теплоснабжающей компании.

Со слов пенсионерки, она заключила с липовыми работниками договор на установку батарей отопления на сумму свыше 70 тысяч рублей. Однако незнакомцы забрали деньги и пропали, так и не выполнив работу. В полиции возбудили дело о мошенничестве.

В минувшую среду, 25 ноября, правоохранители задержали на Моховой улице предполагаемых аферистов. Ими оказались 23-летний и 24-летний адыгейцы и 27-летний уроженец сопредельного государства. Сейчас полицейские устанавливают все факты противоправной деятельности злоумышленников.

Ранее мы писали, что квартирным аферистам-"наследникам" из Петербурга предъявлены обвинения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД