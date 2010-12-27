СК возбудил 15 уголовных дел из-за хищений на Балтийском флоте

Преступниками считают начальников и замначальников различных воинских частей.

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел в отношении береговой охраны Балтийского флота. Военная разведка считает сотрудников службы причастными к крупным хищениям. Об этом сообщает "Коммерсант".

Основным фигурантом дела стал командир ремонтно-восстановительного батальона подполковник Роман Коваленко. Его подозревают в присвоении и растрате государственного имущества, которые он осуществлял, пользуясь служебным положением. Сообщается, что обвиняемый укра 12 тонн узлов и агрегатов военной техники и другого оборудования, а также незаконно реализовал 2,6 тысячи покрышек для автомобилей российских марок "Урал", "ЗИЛ", "КрАЗ", "Камаз".

Преступниками также считают экс-заместителя командира части ПВО в Гвардейске майора Сергея Медведкина. Также обвинение получил замкомандира зенитного дивизиона майор Бакир Зухрабов. По версии следствия, они похитили шесть двигателей из боевых машин.

С 16 мая в воинских частях Балтийского флота начнет проверку специальная комиссия, присланная Министерством обороны России. Эксперты изучат имущество на предмет сохранности.

Фото: Piter.tv