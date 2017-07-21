По факту гибели мужчины, на которого упало дерево на Крестовском, возбуждено уголовное дело

СК РФ устанавливает причины и обстоятельства случившегося, назначен комплекс экспертиз.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины, на которого упало дерево, рассказали в СК РФ 1 сентября.

Из-за сильного ветра 31 августа в Приморском парке Победы на 48-летнего горожанина упало дерево. От полученных травм – перелома шеи – он скончался в больнице.

В следственном отделе по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведомство устанавливает причины и обстоятельства случившегося, назначен комплекс экспертиз.

Ранее на Piter.TV: ветер перевернул яхту с пассажирами у Крестовского острова.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу