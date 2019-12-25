Порывистый ветер перевернул яхту с пассажирами у Крестовского острова

Предварительно, один человек оказался в воде.

У Крестовского острова в Петербурге 31 августа перевернулось маломерное судно с пассажирами. Об этом пишет spb.aif.ru.

Уточняется, что людей спасти удалось, а их яхту отбуксировали к берегу. Предварительно, один человек все же оказался в воде, его достали.

Судно опрокинул порывистый ветер, который обрушился на город в субботу. Яхтсмены не справились с ним при повороте.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском парке Победы из-за стихии на 48-летнего петербуржца упало дерево. В состоянии клинической смерти с переломом шеи потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)