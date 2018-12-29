Житель Ленобласти нашел на дороге полураздетый труп мужчины

Погибший злоупотреблял алкоголем.

Накануне в полицию обратился житель Ломоносовского района и рассказал о страшной находке. По словам звонившего, на дороге к Туутари-Парку он обнаружил полураздетый труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка нашли тело. Рядом с ним лежала куртка. Ноги были босы, а штаны припущены. При осмотре личных вещей была найдена банковская карточка.

С помощью базы ИЦ ГУ МВД России удалось установить, что погибший был 43-летним уроженцем Казахской ССР, предположительно проживающим в Петербурге на улице Первого мая. Каких-либо других сведений пока нет.

Правоохранители отправились по указанному адресу, однако дверь никто не открыл. Жители дома признали по фотографии своего соседа, сведений о нем предоставить не смогли. Тогда полицейские обратились в управдом компании, в чем ведении находится дом. Женщина сообщила, что погибший злоупотреблял алкоголем и нередко попадался спящим на лестничной площадке.

В настоящее время проводится расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилого мужчины в сугробе.

Фото: pixabay.com