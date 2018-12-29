Во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилого мужчины в сугробе

На проселочной дороге во Всеволожском районе в одном из сугробов был найден труп пожилого мужчины. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".
Вечером 11 января в полицию Всеволожска обратился житель поселка им. Морозова. По словам мужчины, на дороге в садоводстве "Ладога" он заметил замерзшее в снегу тело пожилого человека, на вид 60-70 лет.
Как сообщают правоохранительные органы, признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено.
Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
Источник: сетевое издание "Маяк"
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