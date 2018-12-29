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Во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилого мужчины в сугробе
Сегодня, 17:14
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилого мужчины в сугробе

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Признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено.

На проселочной дороге во Всеволожском районе в одном из сугробов был найден труп пожилого мужчины. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".

Вечером 11 января в полицию Всеволожска обратился житель поселка им. Морозова. По словам мужчины, на дороге в садоводстве "Ладога" он заметил замерзшее в снегу тело пожилого человека, на вид 60-70 лет.

Как сообщают правоохранительные органы, признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено.

Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Источник: сетевое издание "Маяк"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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